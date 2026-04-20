"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين في إسطنبول

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين للاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدتَيْن في الجمعية الوطنية الكبرى التركية بمدينة إسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026.

ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على التعديلات التي قدمتها الشعبة البرلمانية الإماراتية على مشروع القرار "دور البرلمانات في بناء آليات قوية لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات واستعادة سلام عادل ودائم"، ونبّه وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى خطورة العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة للنزاعات التي لا تُنفَّذ فيها اتفاقيات السلام أو لا تُراقَب بصورة كافية، مؤكدًا أن عملية إعادة بناء الثقة العامة تتطلب تحسينات واضحة في تقديم الخدمات والأداء المؤسسي.

كما أكد الوفد أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الإقليمي لتبادل الممارسات الجيدة، ودعم جهود الوساطة، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الحوكمة في مرحلة ما بعد النزاع، وتعزيز القدرة على الصمود.