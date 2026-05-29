توافد الجمهور على المسالخ في ثاني أيام العيد بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل الإقبال على المسالخ في مدينة أبوظبي خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار توافد المضحّين منذ ساعات الصباح الأولى لإنجاز شعيرة الأضحية، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة وفّرتها الجهات المختصة لضمان انسيابية العمل وسلامة الجمهور.

وشهدت المسالخ، أمس، نشاطاً ملحوظاً مع تزايد أعداد المراجعين، حيث عملت الطواقم الفنية والبيطرية على تسريع إجراءات استلام الأضاحي وتجهيزها وتسليم اللحوم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتوفير تجربة سلسة للمراجعين خلال أيام العيد.

وتواصل المسالخ استقبال الجمهور يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ضمن خطة تشغيلية متكاملة رفعت من خلالها البلدية جاهزية مرافقها وكوادرها الفنية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المضحين. كما تم دعم المسالخ بأعداد إضافية من القصابين والعمال وفرق النظافة والصيانة، إلى جانب توفير أطباء بيطريين متخصّصين للإشراف على عمليات الفحص قبل الذبح وبعده.

وأكدت الجهات المختصة أن الذبح داخل المسالخ الرسمية المعتمدة يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، من خلال فحص الأضاحي والتأكد من سلامتها وصلاحية اللحوم للاستهلاك، فضلاً عن الالتزام بعمليات النظافة والتعقيم والتخلص الآمن من المخلفات، بما يحافظ على الصحة العامة والبيئة.

وفي المقابل، حذّرت الجهات المعنية من الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية، إضافة إلى مخالفته للاشتراطات المنظمة لعمليات الذبح خلال موسم العيد. وأكدت أن الذبح خارج المسالخ قد يؤدي إلى تداول لحوم غير خاضعة للفحص البيطري، الأمر الذي يرفع احتمالية انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ويؤثّر في سلامة الغذاء.

كما شدّدت على أهمية تعاون أفراد المجتمع والالتزام باستخدام المسالخ الرسمية، لما توفره من بيئة صحية وآمنة وخدمات متكاملة تضمن أداء شعيرة الأضحية وفق الضوابط الشرعية والصحية، إلى جانب المحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضاري في الأحياء السكنية والمناطق العامة.

وفي إطار التسهيل على الجمهور، تواصل التطبيقات الذكية المعتمدة تقديم خدمات طلب وتجهيز الأضاحي، ما أتاح للمضحين خيارات متعددة للحصول على الخدمة بسهولة ومن دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، الأمر الذي ساهم في تعزيز انسيابية العمل داخل المسالخ خلال ثاني أيام العيد.