مطار الشارقة يستقبل الحجاج بالورود وسط إجراءات ميسّرة وخدمات متكاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل مطار الشارقة، أول أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، عقب أدائهم مناسك الحج لهذا العام، في أجواء سادت فيها مشاعر الفرح والروحانية، ضمن إطار تنظيمي متكامل اتسم بانسيابية الإجراءات ووفّر الراحة للقادمين.

وأشاد الحجاج بمستوى التنظيم وسهولة الإجراءات التي لمسُوها خلال رحلتهم عبر المطار، مؤكدين أن الخدمات المقدمة اتسمت بالسلاسة، وأسهمت في إنجاز إجراءات الدخول بسرعة وراحة، ما أضفى على عودتهم طابعاً إيجابياً بعد رحلتهم الإيمانية.

وحرصت فرق العمل على استقبال الحجاج بالورود وتقديم الضيافة الإماراتية، في لفتة تعكس قيم الترحيب والاهتمام، وتعزز تجربة وصول مريحة لهم.

وجاءت هذه الجهود ضمن استعدادات مبكرة وخطة تشغيلية متكاملة نفذتها هيئة مطار الشارقة الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان انسيابية الحركة واستيعاب أعداد الحجاج بكفاءة عالية.

ويعكس الاستقبال الجاهزية العالية التي يتمتع بها مطار الشارقة، سواء على مستوى البنية التشغيلية أو الكوادر البشرية، وقدرته على إدارة المواسم التي تشهد كثافة في الحركة، ما يعزز حضوره كمحور مهم لحركة السفر على المستويين الإقليمي والدولي.