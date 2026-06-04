رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المعرض التعريفي لإكسبو بلغراد 2027

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، المعرض التعريفي لمعرض إكسبو بلغراد 2027، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية صربيا.

واطلع والوفد المرافق خلال الجولة على الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض إكسبو بلغراد 2027، الذي سيقام خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 أغسطس 2027 تحت شعار "اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع".

كما اطلع معاليه على الرؤية العامة للمعرض وأهدافه ومحاوره الرئيسة، والمخطط العام لموقعه ومرافقه ومراحل تنفيذه، حيث يُعد إكسبو بلغراد أول معرض دولي متخصص تستضيفه جمهورية صربيا ومنطقة غرب البلقان، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية وأن يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح منظمو معرض إكسبو بلغراد 2027 أن رؤية المعرض تجسد أهمية تعزيز التواصل بين الشعوب وترسيخ قيم التفاهم والتعايش والتعاون الإنساني من خلال الرياضة والموسيقى والثقافة، إلى جانب دعم الابتكار والإبداع وإشراك الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدين أن استضافة الحدث تمثل محطة استراتيجية في مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية في جمهورية صربيا، وتسهم في تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وأشاد غباش بما يشهده مشروع إكسبو بلغراد 2027 من استعدادات وتنظيم متقدم، مؤكداً أن المعارض الدولية المتخصصة تمثل منصات عالمية للحوار الثقافي والإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وتسهم في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات الدولية وترسيخ قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب.

وأكد معاليه أهمية المعارض الدولية المتخصصة في دعم الشراكات الاستراتيجية بين الدول، وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.

وأشاد بالجهود المبذولة لتنظيم معرض إكسبو بلغراد التخصصي 2027، وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي واستشراف الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.

ورافق معاليه خلال الزيارة أحمد برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا.

كما رافق معاليه خلال الزيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.