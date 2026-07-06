اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده 1/4
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده 2/4
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده 3/4
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - أسواق المال

close.svg

علوم الدار

265d442293.jpg

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

12e94944b2.jpg

6 يوليو 2026 14:00

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي.

المصدر: وام

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا