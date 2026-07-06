تُحقّق أن أم سي بروفيتا اعتماد "مسار التميز للرعاية طويلة الأجل" بامتياز

ابوظبي - سيف اليزيد - يسرّ مركز أن أم سي بروفيتا أن يعلن عن حصوله على اعتماد برنامج مسار التميز للرعاية طويلة الأجل بامتياز من مركز اعتماد الممرضين الأمريكي (ANCC)، وذلك تقديراً لالتزام المؤسسة بتميّز التمريض، وتمكين الكوادر الصحية، وجودة الرعاية، وتعزيز بيئة ممارسة مهنية إيجابية.

يمثل هذا الإنجاز محطة تاريخية تجعل من أن أم سي بروفيتا أول منشأة للرعاية طويلة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي تحصل على اعتماد مسار التميز للرعاية طويلة الأجل بامتياز، وأول مؤسسة دولية للرعاية طويلة الأجل خارج الولايات المتحدة تنال هذا الاعتماد بمرتبة الامتياز.

يُعد برنامج مسار التميز للرعاية طويلة الأجل معياراً معترفاً به دولياً، يسلّط الضوء على المؤسسات الصحية الملتزمة بخلق بيئات عمل يتم فيها تقدير الممرضين ودعمهم وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار وتقديم الرعاية. ويعكس هذا الاعتماد التميز في عدة مجالات رئيسية تشمل القيادة، وصنع القرار المشترك، والسلامة، والجودة، ورفاهية الموظفين، والتطوير المهني. كما أن المؤسسات الحاصلة على مرتبة الامتياز تُظهر أداءً استثنائياً وتفاعلاً يتجاوز المعايير الصارمة المطلوبة للاعتماد.

وبالنسبة لأن أم سي بروفيتا، يعكس هذا الإنجاز سنوات من الالتزام بتعزيز ثقافة يُشجَّع فيها الممرضون والكوادر الصحية على القيادة والابتكار والتعاون والتحسين المستمر لتجربة الرعاية المقدمة للمرضى وأسرهم. كما يسلّط الضوء على التزام المؤسسة بتهيئة بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاستماع والدعم في نموهم المهني، مع تقديم رعاية رحيمة تتمحور حول المريض.

وباعتبارها من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل والطب الفيزيائي والخدمات الصحية المتخصصة في دولة الإمارات، دأبت أن أم سي بروفيتا على إعطاء الأولوية للتميّز السريري. ومن خلال هياكل الحوكمة المشتركة، ومشاركة القيادات، ومبادرات تحسين الجودة، وفرص التطوير المهني، نجحت المؤسسة في بناء ثقافة تمكّن الكوادر الصحية من المساهمة الفاعلة في نجاح المؤسسة وتحسين نتائج المرضى.

وقالت سيلجا راشيل فيليب، مديرة المستشفى في مركز أن أم سي بروفيتا:

"يمثل هذا الإنجاز انعكاساً ليس فقط لالتزامنا بالتميّز، بل أيضاً لالتزامنا تجاه كوادرنا. في أن أم سي بروفيتا، نؤمن بأن التميز لا ينبغي أن يكون نتيجة فقط، بل يجب أن يكون ثقافة متجذّرة في كل تفاعل وكل قرار وكل فعل من أفعال الرعاية. إن حصولنا على اعتماد مسار التميز للرعاية طويلة الأجل بامتياز يؤكد البيئة التي عملنا معاً على بنائها، بيئة يتم فيها تمكين موظفينا ودعمهم وإلهامهم لتقديم أعلى معايير الرعاية الرحيمة كل يوم".

ويعزز هذا الإنجاز مكانة أبوظبي كقائد إقليمي ودولي في جودة الرعاية الصحية، وتميّز التمريض، وتطوير الكوادر الصحية. ومن خلال بناء بيئات عمل تُمكّن الكوادر الصحية من الازدهار، تسهم مؤسسات مثل أن أم سي بروفيتا في تحسين نتائج المرضى، ورفع رضا الموظفين، وتقديم خدمات صحية مستدامة وعالية الجودة.

ويعود هذا التقدير إلى كل فرد من فريق أن أم سي بروفيتا، من الممرضين والمعالجين إلى الأطباء وفرق الدعم والإدارة، الذين أسهمت جهودهم وتعاونهم في بناء ثقافة التميّز. وعلى الرغم من أن هذا الاعتماد يمثل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة، إلا أنه يعكس أيضاً التزاماً مستمراً بالابتكار والتمكين وتقديم رعاية استثنائية للمرضى وأسرهم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

"مادة إعلانية"