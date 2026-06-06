أحمد بن سعود يشهد فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في كورنيش القواسم

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في مياه كورنيش القواسم، التي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع «جلف أكوا كالتشر»، تزامناً مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.

حضر الفعالية، الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البيئي، وفرق العمل والمتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن هذه المبادرة تجسّد اهتمام إمارة رأس الخيمة المتواصل بحماية الثروة السمكية وتنمية المخزون البحري، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية ودعم التنوع البيولوجي، من خلال تبني مبادرات وبرامج نوعية تسهم في الحفاظ على الأنواع المحلية وتعزيز قدرتها على التكاثر والنمو في موائلها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، أن إطلاق صغار أسماك الشعري، يجسّد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.