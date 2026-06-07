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حملة توعية بمنطقة الظفرة للمحافظة على عَلم الدولة

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حملة توعية بمنطقة الظفرة للمحافظة على عَلم الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية منطقة الظفرة حملة توعية تدعو إلى أهمية المحافظة على علم الدولة واستبدال التالف منها؛ بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أفراد المجتمع، وتشجيع السكان على رفع العَلم وإبراز مظاهر الفخر والاعتزاز بالوطن، بما يسهم في نشر أجواء وطنية تعكس روح الوحدة والتلاحم المجتمعي. كما تسعى الحملة إلى تعزيز الصورة الحضارية للمنطقة، من خلال مشاركة أفراد المجتمع في التعبير عن حبهم لدولة والاعتزاز بمنجزاتها.
وأكدت البلدية حرصها على تنفيذ المبادرات الوطنية التي تترجم القيم الوطنية، وتعزّز روح الانتماء والولاء، وتُسهم في ترسيخ الهوية الوطنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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