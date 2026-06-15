25 جسراً و38 نفقاً ضمن مشروع تطوير مرافق المشاة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بحركة المشاة داخل جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، من خلال مشروع متكامل للتشغيل والصيانة، يشمل جسور وأنفاق المشاة والمرافق المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستويات السلامة والراحة لمستخدمي هذه الأصول الحيوية.

وتُشرف البلدية ضمن هذا المشروع على تشغيل وصيانة مجموعة واسعة من الأصول، تضم 25 جسر مشاة، و38 نفقاً للمشاة، و16 درجاً، إضافة إلى 46 مصعداً، وذلك وفق نموذج تشغيلي قائم على الأداء تحكمه اتفاقيات مستوى الخدمة، بما يضمن المحافظة على كفاءة هذه المرافق واستمرارية جاهزيتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للمشاة، وتعزيز انسيابية الحركة في مختلف المناطق الحيوية داخل المدينة، عبر تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية والاستجابة السريعة للملاحظات التشغيلية، إلى جانب متابعة أداء الأصول بشكل مستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

تعزيز جمالية المشهد الحضري

يتضمن المشروع أعمال تصميم وتوريد وتركيب الإنارة التجميلية لجسور وأنفاق المشاة، في إطار جهود البلدية الرامية إلى إبراز الهوية البصرية لمدينة أبوظبي، وتعزيز جمالية المشهد الحضري، حيث تسهم هذه الأعمال في تحويل جسور المشاة إلى عناصر عمرانية متكاملة تنسجم مع الطابع الحضري الحديث للإمارة، وتضفي بعداً جمالياً على المناطق المحيطة بها. ويعكس المشروع توجه بلدية مدينة أبوظبي نحو تبني حلول مستدامة ومبتكرة في إدارة الأصول والبنية التحتية، من خلال التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام أنظمة تشغيل وصيانة حديثة تدعم الاستدامة البيئية، وترفع من كفاءة الأداء التشغيلي على المدى الطويل.

وأكدت البلدية حرصها المستمر على تطوير مرافق المشاة، بما يتماشى مع خطط التنمية الحضرية الشاملة للإمارة، وبما يدعم مستهدفات جعل أبوظبي مدينة أكثر أماناً واستدامة وملاءمة للعيش، لافتة إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز تجربة السكان والزوار، وتشجيع أنماط التنقل الآمنة والمستدامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود البلدية المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البلدية، وتقديم مرافق متطورة تلبي احتياجات المجتمع، وتواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي.