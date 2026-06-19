سلطان بن طحنون: مبادرة «عهد ووعد» تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بمبادرة «عهد ووعد»، مؤكداً أنها تجسد المعاني الأصيلة للوفاء والتقدير للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الولاء والانتماء، وترسِّخ قيم التلاحم والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي.

وقال معاليه: «إن هذه المبادرة تعكس ولاء المواطنين والمقيمين لقائد الوطن، وتعبِّر عن مدى عمق ثقافة العرفان ورد الجميل للوطن وقيادته الحكيمة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات جعلت من الوفاء قيمة راسخة في مسيرتها التنموية والإنسانية، الأمر الذي أسهم في بناء نموذج حضاري يحتذى به في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ المسؤولية الوطنية.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وتدفع الأجيال الجديدة إلى استلهام قيم العطاء والتفاني والعمل بإخلاص من أجل خدمة المجتمع، بما ينسجم مع نهج الإمارات في بناء الإنسان، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على دعم مكتب «فخر الوطن» لجميع المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزِّز الترابط بين أفراد المجتمع، معرباً عن تقديره للقائمين على مبادرة «عهد ووعد»، وجهودهم في نشر ثقافة الوفاء والتقدير في المجتمع الإماراتي.