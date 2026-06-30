6 أشهر حبساً لسائق مركبة متهور في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حُكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.

​وقضت المحكمة بمعاقبة المُدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تُمثّل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألف درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة فور استكمال الجهات الشرطية المعنية إجراءات الضبط والتحري، جراء رصد مسلكه المتهور على الطريق العام وتعمّده الانحراف المتكرر بالمركبة، الأمر الذي شكّل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. ​

واستندت المحكمة في قضائها بالإدانة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وإثباتات، شملت محاضر الضبط والاستدلالات الشرطية، إضافة إلى التقارير والمواد الفنية المستمدة من تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي وثّقت ارتكاب المتهم للواقعة.

​ومع صدور هذا الحكم، أهابت النيابة العامة بالسائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والتحلي بالمسؤولية، حفاظاً على أمن الطرق وحماية مرتاديها، مؤكدة أن القيادة بطيش أو القيام بالممارسات المرورية المتهورة تُعد من السلوكيات الخطرة التي تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المشددة، بموجب التشريعات السارية في الدولة.