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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة التنفيذية لمهرجان وفعاليات صيف الباحة 2026، اجتماعها الثاني برئاسة أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان وفعاليات صيف الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، والجمعيات، والجهات ذات العلاقة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات الموسم، ومستجدات تنفيذ قرارات الاجتماع الأول، واطلعت على الهوية البصرية لصيف الباحة 2026، ودليل الباحة السياحي، اللذين أطلقهما أمير المنطقة، كما ناقشت أكثر من 60 فعالية نوعية تستهدف استقبال أكثر من 2.5 مليون زائر خلال موسم صيف الباحة 2026، كما ناقشت تشكيل اللجان الفرعية في محافظات المنطقة، واستكمال حصر الفعاليات، ومتابعة الجوانب التنظيمية والتنفيذية؛ بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، ويضمن جاهزية المواقع والفعاليات لاستقبال الزوار طوال الموسم. وأكدت اللجنة اكتمال جاهزية مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة بفعاليات الصيف بنسبة 100%، بعد استكمال جميع التجهيزات الميدانية والخدمية والتنظيمية وفق الخطط المعتمدة.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن ما تحقق من جاهزية جاء بفضل توجيهات أمير منطقة الباحة، والمتابعة المستمرة من نائبه، اللذين يوليان اهتماما كبيرا برفع مستوى الجاهزية وتكامل الخدمات؛ بما يسهم في تقديم موسم صيفي يليق بالمكانة السياحية لمنطقة الباحة، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، إلى جانب شركاء النجاح، أكملت استعداداتها وفق خطط تنفيذية متكاملة، مؤكدا جاهزية مرافق الإيواء المرخصة لاستقبال الزوار، إلى جانب استحداث خيارات إيواء جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع المنتج السياحي وتلبية الطلب المتوقع خلال الموسم.