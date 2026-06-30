شكرا لقرائتكم خبر «جدة التاريخية».. 12 عاما في قائمة «اليونسكو» ترسخ مكانتها عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتزامن مع يونيو هذا العام، مرور 12 عاما على إدراج «جدة التاريخية» في قائمة التراث العالمي (اليونسكو) والذي يعكس مجهودات وزارة الثقافة المتواصلة لإعادة إحياء المنطقة، في إطار نهج المملكة العربية السعودية المستمر في حماية وصون التراث الثقافي والهوية الوطنية.

ويجسد هذا التسجيل قيمتها التاريخية ومكانتها الاستثنائية بوصفها نموذجا حيا وباقيا للمدن المتميزة بنسيجها العمراني الفريد، وأسواقها التقليدية العريقة، وطرازها المعماري المتمثل في البيوت ذات الرواشين الخشبية، إلى جانب ارتباطها الوثيق برحلة الحج والتبادل التجاري والإنساني؛ وهي المقومات الهيكلية والثقافية التي تؤكد حضور «التاريخية» ملتقى حضاريا متعدد الثقافات، يحفظ الذاكرة المجتمعية، ويوثق قصص سكانها وزوارها عبر أزقتها وبيوتها ومساجدها وأسواقها الأثرية.

ويعود إدراج جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو لاستيفائها 3 من معايير القيمة العالمية الاستثنائية، حيث إنها تعبر عن تبادل القيم الإنسانية ومواد البناء والأساليب المعمارية عبر منطقة البحر الأحمر، بالإضافة لدورها التاريخي بوصفها مركزا للتجارة والحج، بما يعزز ارتباطها تاريخيا بالحج، سواء على المستوى المعماري أو الحضري.

وتمثل الذكرى السنوية الـ12 لحضور جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ترسيخ مكانتها عالميا بوصفها موقع تراث حي ووجهة ثقافية سياحية مميزة، ومركزا نابضا للثقافة والفنون والإبداع.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز الثقافة كنمط حياة، ودعمه محركا اقتصاديا، يسهم ويعزز مكانة المملكة نموذجا للتحول الحضري المستدام.