الدورة الـ5 لجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تشهد إقبالاً دولياً واسعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت مؤسسة سقيا الإمارات أن الدورة الخامسة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، تحت مظلّة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تشهد إقبالاً متزايداً من المشاركين من مختلف دول العالم، في ظل مواصلة الجائزة ترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لتحفيز الابتكار في قطاع المياه، من خلال دعم الحلول المستدامة والقابلة للتطبيق والتوسع التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لمواجهة شحِّ المياه في المجتمعات الأكثر احتياجاً على مستوى العالم.

ودعت المؤسسة، بهذه المناسبة، الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات والمؤسسات والمبتكرين حول العالم إلى الاستفادة من الفترة المتبقية قبل الموعد النهائي لتقديم المشاركات في 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أهمية إعداد ملفات ترشيح متكاملة تتضمن معلومات فنية دقيقة حول الحلول المقدمة، بما يعزّز جودة التقييم ومصداقية النتائج.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «تأتي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية.. وتواصل الجائزة ترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة لتحفيز المبتكرين والباحثين والمؤسسات والشركات على تطوير حلول متقدمة تسهم في توفير المياه النظيفة والآمنة، لا سيما للمجتمعات الأكثر احتياجاً، بالاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن الدورة الخامسة تكتسب أهمية خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الحلول الذكية والرقمية القادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع المياه، سواء من خلال تحسين كفاءة التشغيل، أو تعزيز المراقبة الاستباقية، أو تطوير حلول أكثر استدامة وقابلية للتوسع.

من جانبه، أكد محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، أهمية تضمين الطلبات معلومات فنية شاملة حول ظروف التشغيل، والتقنيات المستخدمة، ومتطلبات الصيانة، ومصادر الطاقة، ومؤشرات جودة المياه وعدد المستفيدين، وإرفاقها بأدلة ونتائج موثّقة، مثل الصور الميدانية ونتائج المشاريع التجريبية ودراسات الحالة وبيانات الأداء ومقاطع الفيديو، فضلاً عن التحقق المستقل من الجهات المختصة عند توفره، لما لذلك من دور في إبراز الأثر الفعلي للحلول المقدمة.

وتولي الدورة الخامسة اهتماماً خاصاً بالحلول القائمة على التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلّم الآلي لتعزيز المراقبة الاستباقية وتحسين التشغيل وكفاءة إدارة الموارد المائية.

وتُشجِّع الجائزة المشاركين على إبراز دور التقنيات الناشئة في تعزيز فعالية حلولهم، وقابليتها للتوسع واستدامتها على المدى الطويل.

تشمل متطلبات التقديم توضيح آليات دمج الطاقة المتجددة في الحلول المقترحة، وتقديم تقييم بيئي يغطي مختلف مراحل المشروع، مثل إنتاج المياه أو تحليتها أو تنقيتها أو إدارتها، إضافة إلى إبراز الجدوى المالية من خلال تحليل تكلفة دورة الحياة، بما يشمل تكاليف التشغيل وفترات الاسترداد ومعدلات العائد، فضلاً عن بيان قابلية الحل للتكيف مع الظروف المحلية وإمكانات توسعه مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ مليون دولار أميركي، وتضم أربع فئات رئيسية هي «جائزة المشاريع المبتكرة» بقيمة 540 ألف دولار أميركي للمشاريع الصغيرة والكبيرة، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» بقيمة 400 ألف دولار أميركي، توزَّع بالتساوي بين المؤسسات الوطنية والعالمية، و«جائزة الابتكارات الفردية» بقيمة 40 ألف دولار أميركي، وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب، إلى جانب «جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» بقيمة 20 ألف دولار أميركي.

ويمكن التقديم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني www.mbrwateraward.ae/ar/awards وللاستفسارات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني award@suqia.ae