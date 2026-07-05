نبيل فهمي: النهوض بالجامعة العربية مسؤولية جماعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن النهوض بالجامعة وإعادة تموضعها الاستراتيجي يمثلان مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، مشددا على أهمية اعتماد منهج عملي يقوم على تحديد الأولويات ووضع خطوات قابلة للتنفيذ والمتابعة المستمرة لنتائج العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده فهمي، اليوم، مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، استعرض فيه رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات عمل الأمانة العامة لتطوير أداء الجامعة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح فهمي أنه أحاط المندوبين الدائمين بمضمون الخطاب الذي وجهه إلى وزراء الخارجية العرب بمناسبة توليه مهام منصبه، واستعرض أولويات المرحلة المقبلة ورؤيته لتطوير أداء جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأمانة العامة بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بمهامها ومواكبة متطلبات المرحلة، مؤكدا أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار دعم الدول الأعضاء والوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعة.