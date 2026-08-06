«علاقات الشارقة» تعزّز الجاهزية في «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظّمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، دورة تدريبية متخصّصة بعنوان «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي»، وذلك يومي 3 و4 أغسطس الجاري في بيت الحكمة، بمشاركة قيادات ومسؤولين يمثّلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لبناء القدرات الحكومية وتعزيز الكفاءات المؤسسية.

وتأتي هذه الدورة امتداداً للبرنامج التدريبي الذي أطلقته دائرة العلاقات الحكومية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عام 2026، ضمن توجُّه مشترك لترسيخ أفضل الممارسات في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وتطوير الكفاءات الحكومية القادرة على إدارة العلاقات الرسمية.

وشهدت الدورة مشاركة نخبة من القيادات الحكومية، من بينهم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وحنان محمد المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور سعيد عبد الله بن يعروف النقبي، مدير هيئة الشارقة للآثار، وحصة عبد الله الشامسي، مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلياء محمد بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من مديري الهيئات والدوائر والإدارات الحكومية.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة: «أصبحت المهارات الشخصية اليوم امتداداً لقدرات المؤسّسات، لأنها تُشكّل الصورة الذهنية التي تتركها لدى شركائها، وتنعكس مباشرة على جودة التواصل ومستوى الثقة وفرص التعاون. فإتقان البروتوكول والإتيكيت، والوعي باختلاف الثقافات، وحُسن إدارة اللقاءات الرسمية، جميعها عناصر تُعزّز حضور المؤسسات، وتمهّد لبناء علاقات أكثر رسوخاً وشراكات أكثر فاعلية واستدامة».

وأضاف: «يأتي تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التميز في التمثيل الرسمي مهارة مؤسسية تُبنى بالتدريب والتطوير المستمر. ونتطلع من خلال هذه البرامج إلى إعداد قيادات حكومية تمتلك الكفاءة والثقة والوعي اللازمين لتمثيل إمارة الشارقة بأعلى مستويات الاحترافية». وركّزت الدورة على تطوير معارف ومهارات المشاركين في البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي.