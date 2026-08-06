"الوثبة للرطب" يواصل منافساته ويتوّج الفائزين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الأولى من "الوثبة للرطب"، أمس، نتائج مسابقات الخلاص للشوط المفتوح وشوط مزارع منطقة أبوظبي، و"نخبة أبوظبي للرطب"، والتين الأحمر والأصفر، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 9 أغسطس الجاري في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وكرّم سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي للتحول في أبوظبي للإعلام، الفائزين في المسابقات، حيث جاءت نتائج مسابقة الخلاص للشوط المفتوح بفوز ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي بالمركز الأول، فيما حلَّ مصبح سالم سعيد سالم المرر ثانياً، وجاء علي سعيد حمودة العرياني في المركز الثالث.

وفي مسابقة الخلاص لمزارع منطقة أبوظبي، حصل عبدالله محمد صالح سالم الجنيبي على المركز الأول، وجاء أحمد محمد عبدالله السويدي في المركز الثاني، وحلَّ محمد ناصر عكين الحارثي ثالثاً.

وخصصت اللجنة المنظمة لكل مسابقة من مسابقتي الخلاص 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وفي مسابقة "نخبة أبوظبي للرطب"، تصدر راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر الفائزين، وجاء عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي في المركز الثاني، وحل سعيد سالم جابر سعيد المنصوري ثالثاً.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 737 ألف درهم، موزعة على 15 فائزاً، بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول، و150 ألفاً للثاني، و100 ألف درهم للثالث.

وأسفرت نتائج مسابقة التين الأحمر، عن فوز حارب محمد غنام الهاملي بالمركز الأول، وجاءت شما جمعة مغير جابر الخييلي ثانية، وحل خليفة محمد ناصر محمد القبيسي ثالثاً، فيما شهدت مسابقة التين الأصفر فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري بالمركز الأول، وحل سلطان حجي سلطان حجي القبيسي ثانياً، وجاءت فاطمة محمد حجي القبيسي في المركز الثالث.

وخصصت لكل مسابقة من مسابقتي التين 10 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 117 ألف درهم، حصل منها صاحب المركز الأول على 25 ألف درهم، والثاني على 20 ألفاً، والثالث على 15 ألف درهم.

واستقبل المهرجان اليوم، مشاركات مسابقتي الخنيزي والشيشي، تمهيداً لتحكيمهما وإعلان نتائجهما مساء غد "الجمعة" على مسرح المهرجان، فيما استقبل أمس 390 كيلوجراماً ضمن مزاينة بومعان ومسابقتي الليمون المحلي والمنوع، قدمها 65 مشاركاً في 78 مخرافة.

وسجلت مزاينة بومعان 130 كيلوجراماً قدمها 13 مشاركاً في 26 مخرافة، فيما استقبلت مسابقتا الليمون 260 كيلوجراماً قدمها 52 مشاركاً في 52 مخرافة.

وتنظم هيئة أبوظبي للتراث "الوثبة للرطب" بدورته الأولى، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.