"صيف معانا".. فعالية مجتمعية في 4 مواقع بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظم بلدية مدينة أبوظبي فعالية مجتمعية تحت عنوان "صيف معانا" في أربعة مواقع تشمل شاطئ كورنيش أبوظبي، وساحة الفلاح، وساحة الشامخة، وحديقة ربدان، بهدف تعزيز جودة الحياة واستثمار أوقات الإجازة الصيفية في أنشطة ترفيهية وتثقيفية تواكب "عام الأسرة".

وتقام هذه الفعاليات بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، هم: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدينة برجيل الطبية، ومزارع العين، والاتحاد النسائي العام، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة تدوير، ومستشفى الأهلية، وهيئة الدفاع المدني، ومؤسسة آيات حلمي، ومستشفى ميديور، والأرشيف الوطني، والمكتبة، والشرطة المجتمعية، ومحل رويال فون للهواتف المتحركة، ومستشفى برجيل.

وتتضمن الفعاليات التي انطلقت في ساحة الفلاح على مدى أربعة أيام، وتستمر في حديقة ربدان من 6 إلى 9 أغسطس 2026، ثم شاطئ كورنيش أبوظبي من 13 إلى 16 أغسطس 2026، وتختتم في ساحة الشامخة من 20 إلى 23 أغسطس 2026، مجموعة شاملة من البرامج، والمسابقات، والفحوصات الطبية، وعربات الطعام. وتركز الأنشطة على تنمية مهارات الأطفال واليافعين، وغرس قيم الاحترام والمسؤولية، ودعم العمل التطوعي، إضافة إلى تقديم ورش توعوية حول السلامة العامة، والتعامل مع الحرائق، وإعادة التدوير، والتعريف بجائزة العلم الأزرق الدولية.

تأتي هذه الجهود الشاملة لتهيئة مرافق عامة جاذبة وآمنة، وتنمية روح التعاون والانتماء بين أفراد المجتمع، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر العام واتباع السلوكيات الإيجابية، فضلاً عن تقديم ورش تعريفية مخصصة للخدمات التي توفرها البلدية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين على الشواطئ.