حقيقة وفاة ايمان الشطبري لاعب منتخب تونس في بريطانيا

كشفت مصادر إعلامية رسمية، يوم السبت، حقيقة وفاة ايمان الشطبري لاعبة المنتخب التونسي لألعاب القوى في العاصمة البريطانية روما.

وذكرت المصادر أنه جرى العثور على الرياضية إيمان الشطبري، متوفية في ظروف غامضة في العاصمة روما، بجوار أحد الجسور في العاصمة روما.

وأشارت المصار إلى أن الشرطة الإيطالية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات وفاة ايمان الشطبري، التي تنحدر من ولاية سوسة التونسية، مرجحة أن يكون شخص ما قد قام بدفعها لأسفل الجسر.

يشار إلى أن ايمان الشطبري كانت بطلة تونس في ألعاب القوى، ولعبت لحساب المنتخب الوطني سابقا، قبل أن تنتقل إلى إيطاليا كي تعمل مدربة بمركز خاص.