الراعي: حياد لبنان هو هويته الأساسية التي تمكّنه من عيش رسالته في بيئته العربية

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في قداس السنة الجديدة، الى ان "السلام يقوم على 4 زوايا وهم الحقيقة والعدالة والمحبة وحرّية أبناء الله فلا سلام حيث الكذب والظلم والبغض ولا سلام حيث العبودية".

واكد الراعي ان "رئيس الجمهورية رئيس الدولة أي الضامن للمصلحة العامة للطوائف جميعها فتدب الفوضى من دونه والشاطر بشطارته"، معتبرا ان "حياد لبنان هو هويته الأساسية التي تمكّنه من عيش رسالته في بيئته العربية وليس الحياد بفكرة البطريرك".