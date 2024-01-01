"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن ان "يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب حال من الهدوء الحذر، انسحب على المنطقة المتاخمة للخط الأزرق منذ ليل امس انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا"، لافتا الى ان "هذا الهدوء خرقه تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائلي الذي لم يغب عن تحليقه فوق المنطقة، منفذا طلعات استكشأفية على علو متوسط فوق قرى وبلدات قضاء حاصبيا".

واوضح ان "هذا الهدوء انسحب ايضا على أبناء المنطقة في العرقوب وحاصبيا بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، ولازم غالبية المواطنين منازلهم نظرا لأوضاع الأمنية المتحكمة بالمنطقة في ظل دوريات وانتشار للجيش والقوى الأمنية في المنطقة".