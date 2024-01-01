أولى موجات تسونامي تضرب اليابان والحكومة تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال

ضربت أولى موجات تسونامي اليابان بعد زلزال قوي، في حين أكدت الحكومة اليابانية عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال.

وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجات وسط اليابان وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.

واكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت غ) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".