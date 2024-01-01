شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: موقف الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية لن ينساه التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى الشعب المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعام الميلادي الجديد متمنيا أن يكون عام جديد يحمل الخير والأمن والسلام للوطن الغالى فى ظل قيادته الرشيدة والملهمة.

وأضاف الشهابى، يأتى العام الجديد 2024 وأهلنا فى غزة يتعرضون للإبادة الجماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلى المدعوم بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية الكبرى من أجل تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين أرض بلا شعب.

وأشاد رئيس حزب الجيل، بموقف الرئيس السيسى القوى والحاسم والكاشف والرافض لإبعاد المخطط الصهيو أمريكى غربى منوها بأنه موقف تاريخى لن ينساه التاريخ العربى مشيرا إلى أن موقف الرئيس السيسى المبدئى كان له الدور الحاسم فى تكوين الرأى العام العربى والدولى الرافض للعدوان الصهيونى والداعى إلى وقفه فورا .

وقدم ناجى الشهابى «رئيس حزب الجيل» التحية للرئيس السيسى على كل مواقفه الداعمة لقضيتنا المحورية والمركزية قضية فلسطين العربية وإقامة دولتها المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية متمنيا له الصحة والعافية وطول العمر واستمرار عطائه الوطنى والقومى لمصر وامتنا العربية .