نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيدع أنه "لن نسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والستة أشهر المقبلة حرجة"، لافتا الى ان "بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول إسرائيلي: لن نسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والستة أشهر المقبلة حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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