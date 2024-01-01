أوكرانيا تعلن التعرّض لأكبر هجوم بطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها تعرّضت ليلة رأس السنة لهجوم بـ"عدد قياسي" من الطائرات المسيرة بلغ 90 مسيّرة، استهدف بصورة خاصة مدينتي لفيف وأوديسا وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية عن تدمير 87 من أصل 90 مسيرة من أربعة اتجاهات، مؤكدةً استخدام "عدد قياسي من الطائرات المسيرة الهجومية".

كما أفادت عن ضربات بواسطة أربعة صواريخ "أرض-جو" من طراز "إس-300" في منطقة خاركيف (شمال شرق) وثلاثة صواريخ مضادة للرادار من طراز "كاي إتش-31" وصاروخ من طراز "كاي إتش-59" في منطقتي خيرسون وزابوريجيا (جنوب).

وفي منطقة لفيف غرب البلاد، دمرت الضربات منشآت، على ما ذكر رئيس بلدية المدينة أندري سادوفي.

وفي منطقة أوديسا (جنوب)، قُتل شخص وأصيب ثمانية خلال الهجمات الليلية، وفق السلطات المحلية، في حين أسفرت الضربات في خميلنيتسكي عن إصابة طفل.

وفي منطقة خيرسون، قال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة الإقليمية، في منشور عبر تطبيق تلغرام"، إن امرأة قتلت في قصف اليوم الاثنين.