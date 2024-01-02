شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: صناعة النقل الجوى تساهم بحوالى 7 مليارات دولار من الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين، أن صناعة النقل الجوى تعد من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) طبقاً للتقديرات العالمية الصادرة عن الأياتا لعام 2023.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن صناعة الطيران تدعم الاقتصاد العالمى بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال الوظائف المباشرة والغير مباشرة وذلك بنسبة إجمالية تصل الى 4.1% .

وأشارت إلى أن صناعة الطيران المدنى تؤثر على الاقتصاد المصرى حيث تساهم صناعة النقل الجوى بحوالى 7 مليار دولار من اٍجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من اٍجمالى الناتج القومى من صناعة النقل الجوى .

وقالت وزارة الطيران إن الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت نمواً ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 بنسبة %52 مقارنة بعام 2020 ، وحققت أعلى معدلاتها فى عام 2022 وقد بلغ متوسط حركة الركاب بنسبة 85% عن عام 2021 ؛ وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022 .

وأعلن وزارة الطيران المدني عن الاستثمارات وجهود التطوير وكانت علي النحو التالي:

• زيادة فى حجم أسطول الشركة الوطنية بعدد (28 ) طائرة جديدة :-

• (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX والتى وصل اجمالى طلبات الشراء على هذا الطراز الى 5.902 طلبية لعدد (113) عميل فى مختلف أنحاء العالم، من بينهم عدد 2380 منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخه وتم تسليم 686 طائرة عام 2023 .

• (10) طائرات إيرباص 350

• جارى تجديد المقاعد المتقادمة فى عدد 19 طائرة كمرحلة أولى .

• إحلال معدات الخدمات الارضية.

• جارى رفع كفاءة الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى.

• جارى تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولى .

• جارى التعاقد على تطوير الموقع الالكترونى وتطبيق الهاتف .

• بلغت مؤشرات الاداء المالى خلال الربع الاول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر ) مقارنة بنفس الفتره من العام المالى السابق :-

• نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 %

• زيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها الشركة من (66) الى (73) وجهه خلال بنسبة زيادة 10% .

زيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6%

زيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15%

زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 الى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%

ارتفاع فى عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%

تقييمات دولية : مصر للطيران عضو تحالف ستار

وأعلنت وزارة الطيران ان الشركة الوطنية مصر للطيران عصر تحالف ستار Star Alliance (هو أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم وتأسس عام 1977 ويضم العديد من شركات الطيران الرائدة) ،ويهدف التحالف إلى توفير تجربة سفر متكاملة ومريحة للمسافرين من خلال توفير خدمات متنوعة وربط شبكات الرحلات الجوية.

ويضم التحالف عدد 26 شركة طيران حول العالم والذي تتمتع مصرللطيران بعضويته منذ عام 2008 م.

• مطالب ومعايير التحالف السنوية المطلوب استيفائها 52 مطلب تتمركز حول ما يلى :

• السلامة والاستجابة في حالات الطوارئ .

• شبكة الدولية والتكنولوجيا

• برنامج الولاء

• العلامة التجارية الرائدة

• خدمة العملاء المشتركة

• تجربة سفر سلسة.

• التعاون التجاري

• حقائب الركاب

جدير بالذكر أن تحالف ستار العالمى Star Alliance فاز مرة أخرى بلقب أفضل تحالف طيران فى العالم لعام 2023 م ، وذلك فى حفل جوائز skytrax world airline awards حيث يمثل التحالف 26 شركة طيران حول العالم والذى تتمتع مصر للطيران بعضويته منذ عام 2008.