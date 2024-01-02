انت الان تتابع خبر العراق ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتصدّرت كل من قطر والسعودية والإمارات قائمة عام 2023، في ظل تنافس الدول على كشف المزيد من ذلك الوقود، الذي يزداد الاهتمام به عالميًا بصفته الأقل انبعاثًا من بين أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

يُشار إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا ارتفعت خلال عام 2023 إلى 7506 تريليونات قدم مكعبة، مقابل 7454 تريليون قدم مكعبة عام 2022.



حافظت قطر على صدارتها لقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي خلال 2023، التي استقرت عند 842.62 تريليون قدم مكعبة.

بينما نجحت السعودية في زيادة احتياطيات الغاز لديها إلى 335.9 تريليون قدم مكعبة خلال 2023، مقابل نحو 300.41 تريليون قدم مكعبة خلال 2022، لتحافظ على وجودها في المركز الثاني بالقائمة.

وفي الترتيب الثالث، حلت دولة الإمارات لتنجح كذلك في زيادة احتياطيات الغاز لديها إلى 289.92 تريليون قدم مكعبة خلال 2023، مقابل 289.57 تريليون قدم مكعبة في عام 2022.

ورابعًا، جاءت الجزائر في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي التي استقرت عند 159.05 تريليون قدم.

وحلّ العراق في المركز الخامس بالقائمة، مع استقرار احتياطيات الغاز في البلاد عند 131.15 تريليون قدم مكعبة خلال 2023.



أقل من 100 تريليون قدم مكعبة

في الترتيب السادس، جاءت الكويت وسط استقرار احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي عند 63 تريليون قدم مكعبة.

وتلاها في الترتيب مصر باحتياطيات استقرت -أيضًا- عند مستوى 63 تريليون قدم مكعبة خلال 2023.

وجاءت ليبيا في المركز الثامن وسط استقرار احتياطيات الغاز عند 53.14 تريليون قدم مكعبة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بينما استطاعت سلطنة عمان رفع احتياطيات البلاد من الغاز خلال عام 2023 إلى 24 تريليون قدم مكعبة، مقابل 22.43 تريليون قدم مكعبة في عام 2022، لتأتي في المركز التاسع عربيًا.

وفي المركز الأخير بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي جاء اليمن، مع استقرار احتياطيات الغاز لديه عند مستوى 16.9 تريليون قدم مكعبة.