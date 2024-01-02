وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية.. رابط وطريقة التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الصحية والفنية الشاغرة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وفق شروط ومعايير محددة لكل وظيفة.

وأعلنت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني حاجتها لشغل بعض الوظائف الخالية لأصحاب الخبرة أو بدون خبرة، موضحة أن فرص العمل لديها متاحة للرجال والنساء ممن يحملون شهادات الدبلوم والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أن الوظائف الخالية بها متاحة في مستشفى القوات المسلحة بالقصيم، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، أن الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

– فني تعقيم "عدد 3 وظائف/ القصيم".

– استشاري أمراض قلب الكبار والرنين المغناطيسي للقلب بالغين "جدة".

– رسام معماري "جدة".

– فني مصاعد "جدة".

طريقة التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وأشارت الإدارة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، ويستمر حتى تاريخ 15 يناير 2024م.

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية عليه الاطلاع على شروط كل وظيفة عبر الرابط التالي.. https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة ..خطوات التقديم على منصة التوظيف