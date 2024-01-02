"اليازا" دعت لتطوير قطاع المعاينة الميكانيكية وتنشيطه: ما هي الأسباب الحقيقية لتعطيله؟

وجّهت جمعية "​اليازا​"، نداءً إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، للتّذكير بـ"فشل قطاع ​المعاينة الميكانيكية​، الّذي كان من أوائل القطاعات في الدّول العربيّة"، وللدّعوة إلى تطويره وتنشيطه بحسب أحدث المعايير الدّوليّة في أسرع وقت ممكن، وذلك لسلامة المركبات على الطّرق العامّة وحماية حياة النّاس؛ فخسارة ​لبنان​ لا تعوَّض نتيجةً لتوقّف هذه الخدمة منذ نحو سنتين".

وتساءلت: "بعد هذا التّأخير غير المفهوم وغير المبرّر، صار لزامًا علينا أن نسأل عن الأسباب الحقيقيّة لتعطيل هذا القطاع؟ ومن المستفيد؟ خصوصًا أنّ وزير الدّاخليّة ورئيس هيئة الشراء العام قد أعلنا بتاريخ 2023-5-15، إطلاق مناقصة تمّ نشرها على موقع الشّراء العام، ونوّها بشفافيّتها ومطابقتها للمعايير الدّوليّة"، سائلةً: "ماذا حصل، وإلى متى سيستمرّ الواقع الحالي؟".