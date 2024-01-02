وجّهت جمعية "اليازا"، نداءً إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، للتّذكير بـ"فشل قطاع المعاينة الميكانيكية، الّذي كان من أوائل القطاعات في الدّول العربيّة"، وللدّعوة إلى تطويره وتنشيطه بحسب أحدث المعايير الدّوليّة في أسرع وقت ممكن، وذلك لسلامة المركبات على الطّرق العامّة وحماية حياة النّاس؛ فخسارة لبنان لا تعوَّض نتيجةً لتوقّف هذه الخدمة منذ نحو سنتين".
وتساءلت: "بعد هذا التّأخير غير المفهوم وغير المبرّر، صار لزامًا علينا أن نسأل عن الأسباب الحقيقيّة لتعطيل هذا القطاع؟ ومن المستفيد؟ خصوصًا أنّ وزير الدّاخليّة ورئيس هيئة الشراء العام قد أعلنا بتاريخ 2023-5-15، إطلاق مناقصة تمّ نشرها على موقع الشّراء العام، ونوّها بشفافيّتها ومطابقتها للمعايير الدّوليّة"، سائلةً: "ماذا حصل، وإلى متى سيستمرّ الواقع الحالي؟".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليازا" دعت لتطوير قطاع المعاينة الميكانيكية وتنشيطه: ما هي الأسباب الحقيقية لتعطيله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.