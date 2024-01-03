تفاصيل حادث الطائرة اليابانية.. اليابان تستقبل العام الجديد بزلزال وحريق طائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حادث الطائرة اليابانية.. حل العام الجديد على اليابان بما لا تشتهي الأنفس فبعد ساعات من بداية 2024 تعرضت اليابان زلزال كارثي ووقع عدد كبير من القتلى والإصابات، وفي الوقت الذي لا تزال تعمل فيه مختلف الجهات هناك لإغاثة ضحايا الزلزال تتعرض لكارثة جديدة وتصطدم طائرة ركاب ضخمة بأحد طائرات خفر السواحل الياباني المتجهة للإغاثة.

وأعلنت وسائل الإعلام اليابانية أن هذا قد يكون أول حادث معروف من نوعه في مطاراتها منذ سنوات طويلة، فمن المعروف أن اليابان بجانب تطورها المذهل فهي دائما مهتمة بإجراءات السلامة حيث لم نسمع على حوادث طائرات وقطارات بها بالرغم من امتلاكها لاحدث القطارات السريعة، وبالرغم من حادث الطائرة أمس إلا أن هناك العديد من وسائل الإعلام العالمية التي أشادت بقدرة طاقم الطائرة وخبرته في استيعاب الموقف وإخراج جميع الركاب بسلام دون أن يصيبهم سوء.

تفاصيل حادث الطائرة اليابانية

اصطدمت طائرة رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 القادمة من منطقة سابورو السياحية إلى طوكيو والتابعة للخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) بطائرة تابعة لخفر السواحل، بمطار هانيدا بطوكيو اثناء هبوطها بنفس المدرج التي كانت الطائرة الأخيرة مستقرة بها واشتعلت النيران بشكل كثيف في طائرة خفر السواحل .

وتداول الركاب صور وفيديوهات من نوافذ الطائرة ظهرت احتراق المحرك وتلامسه بالأرض، كما أظهر مقطع مصور بثته محطة تلفزيونية يابانية، انفجارا ضخما وتصاعد ألسنة اللهب من الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء تحركها على المدرج.

وأوضح متحدث باسم شركة الطيران اليابانية إنه تم إجلاء الركاب البالغ عددهم حوالي 367 راكب و12 فرد من طاقم الطائرة بسلام من طائرة إيرباص A350-900، بينما لقي 5 من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل اليابانية التي اصطدمت بالطائرة الأكبر حجما، مصرعهم، وفقا للحكومة اليابانية.

فيما قال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار نيجاتا، على الساحل الغربي لليابان، لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع أول أيام العام الجديد.