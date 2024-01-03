البطريركية المارونية: وسام معلوف ليس كاهنًا ولا راهبًا ولا إكليريكيًا وما يقوم به يُشكّل جريمة انتحال صفة

أكّدت أمانة سر البطريركية المارونية، أنّ وسام معلوف "ليس كاهنًا ولا راهبًا ولا إكليريكيًا، كما وأنه لا يتمتع بأية صفة رهبانية أو كهنوتية، بل عاد الى الحالة العلمانية ولم يعد منتميًا الى جماعة "رسالة حياة" Mission de Vie، ولا إلى أية جماعة رهبانية أخرى، وإنه لم يعد يحق له استعمال كلمة كاهن أو خوري، ولا إطلاق لقب "الأب" على نفسه، ولا ارتداء أي ثوب كهنوني او رهباني".

ولفتت إلى أنّ "ما يقوم به السيد وسام معلوف يُشكّل جريمة انتحال صفة الكاهن والأب التي تعاقب عليها القوانين الكنسية الروحية وقانون العقوبات اللبناني على حدٍ سواء"، منبهة إلى ضرورة "أخذ الحيطة والحذر من السيد وسام معلوف وعدم الانخداع بأساليب الاحتيال والتضليل وانتحال الصفة التي يعتمدها".

وأوضح أن البيان جاء بعدما "كان قد صدر عن الكرسي الرسولي في الفاتيكان بتاريخ 18 تشرين الثاني 2022 قرار بإنزال عقوبات بالأب (آنذاك) وسام معلوف، ومنها حطه عن الحالة الاكليريكية وتجريده من رتبته الكهنوتية وفصله عن جماعة رسالة حياة Mission de Vie'، وبالتالي إعادته إلى الحالة العلمانية؛ ولما كنا قد أصدرنا بياناً بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۸ ، أعلنا فيه قرار الكرسي الرسولي المشار إليه أعلاه، لكي يأخذ الرأي العام علماً به، وبأن السيد وسام معلوف عاد إلى الحالة العلمانية ولم يعد كاهناً ولا إكليريكياً ولا منتسباً إلى جماعة رسالة حياة، ولما كان السيد وسام معلوف، على الرغم من تبلغه قرار الكرسي الرسولي المشار اليه أعلاه، ما زال حتى اليوم يتجاهله وينكر وجوده، وينتحل صفة كاهن ويستعمل بدون وجه حق، لقب "لاب" المحفوظ حصرياً للكهنة دون غيرهم، ويرتدي الثوب الكهنوتي، بهدف تضليل وخداع المؤمنين والرأي العام وإيهامهم خلاقاً للواقع أنه لا زال كاهناً منتمياً الى الكنيسة الكاثوليكية المارونية والى جماعة رسالة حياة Mission de vie"، بينما الحقيقة هي خلاف ذلك تمامًا".