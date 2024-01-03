حركة أمل: على المجتمع الدولي أن يتحرك على وجه السرعة للجم وكبح جماح العدوانية الإسرائيلية قبل فوات الآوان

علق المكتب السياسي لحركة أمل على جريمة إغتيال القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري واخوانه، معتبرا ان "الإجرام والهمجية يعكسان عمق المأزق والهزيمة التي تتخبط بها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في الكيان الاسرائيلي بفعل سواعد المقاومين في قطاع غزة والذي تحول بكل تفاصيله وجغرافيته أرضاً تبتلع محتليها ، وعلى لسان إنسانه نساءًا واطفالاً وشيوخاً إرادة لا تنكسر أمام آلة الإبادة والقتل الإسرائيليين" .

وشدد على إن "الجريمة التي إرتكبها الكيان الصهيوني مساء أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت هي عدوان على لبنان وعلى سيادته ، وهي ايضاً جريمة تضاف الى سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والمجازر المتواصلة منذ نشأة الكيان وصولاً الى ما يحصل في كل لحظة في غزة والضفة الغربية وإستباحة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمسجد الاقصى وبيت لحم".

ولفت الى ان "ما ارتكبته إسرائيل من عدوان آثم وجبان نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحرك على وجه السرعة للجم وكبح جماح العدوانية الإسرائيلية قبل فوات الآوان ".