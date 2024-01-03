رئيسي يؤكد حزم طهران في مكافحة الإرهاب ومعاقبة مخططي ومنفذي هجوم محافظة كرمان بأقرب وقت

ندد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بالتفجيرين اللذين اسفرا عن مقتل 103 اشخاص قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام، معتبرا ان ما حصل عمل "جبان" و"مشين".
واوضح رئيسي في بيان، "لا ريب أن مرتكبي هذا العمل الجبان سيتم كشفهم قريبا وسيحاسبون على عملهم المشين من جانب قوات الامن وقوات النظام". مؤكدا حزم طهران في مكافحة الإرهاب ومعاقبة مخططي ومنفذي هجوم محافظة كرمان بأقرب وقت.
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