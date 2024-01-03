شكرا لقرائتكم خبر 24 طنا من الأغذية على الطائرة السعودية الـ36 لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقال المركز «إن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.