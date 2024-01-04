"شقق وعربيات وتأسيس شركات.. ضبط 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه في تجارة العُملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإخفاء مصدر النقود وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامي بـ (30 مليون جنيه ) .. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.