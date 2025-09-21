شكرا لقرائتكم خبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 يدشن سلسلة إعلان المتحدثين في نسخته الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتدى السعودي للإعلام 2026، في نسخته الخامسة، سلسلة إعلان المتحدثين المشاركين في النسخة المقبلة، التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير في العاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، ضمن سلسلة من الجلسات النوعية والحوارات المفتوحة.

وتضم قائمة المتحدثين المرتقبين مجموعة من الشخصيات الإعلامية التي تتسم بالخبرة والتأثير في المشهد الإعلامي العالمي، من رؤساء تحرير الصحف، وكتاب وصحفيين بارزين شاركوا في تغطية أحداث محورية، وأسهمت أعمالهم في تشكيل الرأي العام وتوجيه الخطاب الإعلامي.

ويمتلك هؤلاء المتحدثون سجلا مهنيا يتجاوز 4 عقود من العمل الإعلامي المتواصل، توزعت بين غرف الأخبار، وصناعة القرار التحريري، وقيادة المؤسسات الإعلامية نحو التكيف مع التحولات التقنية والرقمية التي يشهدها القطاع.

وتمتد قائمة الأسماء المشاركين لتشمل أكاديميين وخبراء في الابتكار الإعلامي والتحول الرقمي، ممن يقودون جهود التطوير داخل كبرى المؤسسات العالمية، ويعملون على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الممتد، وتحليلات البيانات ضمن منظومات إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن اختيار أسماء المتحدثين في النسخة القادمة من المنتدى جاء نتاج دراسة، اعتمدت على معايير دقيقة، بهدف إضفاء بعد نوعي للحوار، وفتح آفاق أوسع للتكامل الدولي.

وبين الحارثي أن حجم المشاركة الدولية يعكس مكانة المملكة المتنامية على الخارطة الإعلامية العالمية، وتعزز حضورها قوة ناعمة مؤثرة في صناعة الرأي والتوجهات، مشددا على أن الإعلام السعودي يستند إلى قواعد راسخة وتجربة مهنية متجذرة، تجعله شريكا فاعلا ومؤثرا في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

ويواصل المنتدى السعودي للإعلام ترسيخ موقعه على خارطة الفعاليات الدولية المتخصصة، جامعا تحت مظلته أبرز الخبرات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، ضمن بيئة معرفية تفاعلية تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

يذكر أن المنتدى سبق أن استضاف في دوراته الماضية شخصيات بارزة ومؤثرة مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، والصحفي الرياضي فابريزيو رومانيو، وأحد أهم المصورين الفوتغرافيين على مستوى العالم مصور الرؤوساء الأمريكيين إيفان فوتشي، مما يعكس مكانته المتنامية منصة دولية مرموقة للحوار الإعلامي.