سعر الامتياز (ALIMTIAZ) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 21-10-2025

صعد سعر سهم قو للاتصالات (7040) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، لينجح بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى حجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 105.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة الصلب 112.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد