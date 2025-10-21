- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الامتياز (ALIMTIAZ) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-21 00:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم قو للاتصالات (7040) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، لينجح بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى حجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 105.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة الصلب 112.40 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد