- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم جاكو (6020) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-20 23:58PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم شركة الآمار الغذائية (6014) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما ضاعف من الضغط السلبي على حركة السهم والذي أدى به إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينهي بذلك على فرص تعافي السهم على المدى القريب خاصة في حالة ان شهد المزيد من التراجعات في جلسته القادمة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 53.20 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 47.26 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط