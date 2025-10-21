شكرا لقرائتكم خبر غرفة المدينة تنظم ورشة عمل للتعريف بالآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، ورشة عمل بعنوان «التعريف بالآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين الجديد» بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة واللوائح التطويرية، ورفع كفاءة منشآت المقاولات في المنطقة.

وقدم الورشة مدير سياسات التصنيف بالوزارة المهندس فهد بن محمد القرني، ومستشار الإدارة العامة للتصنيف بالوزارة المهندس يوسف بن عوض الشهري، واستعرضا خلالها أبرز ملامح الآلية المحدثة للتصنيف، وشرحا طريقة التقديم عبر منصة بلدي، إلى جانب توضيح المعايير الجديدة وخدمات بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن.

وبين مقدما الورشة أن النظام المحدث يهدف إلى تمكين منشآت المقاولات من رفع قدراتها الفنية والإدارية، وتعزيز مستوى المنافسة في السوق من خلال معايير دقيقة وشفافة، تسهم في تحسين جودة تنفيذ المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة العمل البلدي.

وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرات غرفة المدينة المنورة لدعم منظومة الاستثمار المحلي، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتنمية قطاع المقاولات، وتزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالمستجدات النظامية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.