شكرا لقرائتكم خبر «الالتزام البيئي» ينفذ أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية في الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال الربع الثالث من 2025 ما مجموعه 14,374 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي الجولات منذ مطلع العام إلى أكثر من 44 ألف جولة رقابية.

وأوضح المدير العام للتفتيش والامتثال بالمركز المهندس عبدالله العيوني، أن جولات التفتيش توزعت وفق خطط سنوية حسب نوع الأنشطة وتأثيرها البيئي، حيث ارتفعت نسبة الجولات على قطاع الصناعة والتعدين إلى 32% تلا ذلك قطاع الطاقة 15%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات خدمات المركبات والمقاولات والتجارة والرعاية الصحية إضافة إلى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن الرقابة على المنشآت تأخذ في الاعتبار نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة، إذ كانت الفئة الأولى الأعلى من حيث عدد الجولات الرقابية بنسبة 55% فيما شكلت الفئة الثانية متوسطة الأثر 38%، والفئة الثالثة ذات الأثر البيئي الجسيم 7%، وهو ما يعكس شمول الرقابة لمختلف مستويات الأنشطة البيئية في المملكة. وبين المهندس العيوني أن الجولات شملت جميع مناطق المملكة، تصدرت منطقة مكة المكرمة بعدد 3,415 جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ2,835، ثم الرياض بـ2,360، فيما توزعت بقية الجولات على المناطق المملكة الأخرى.