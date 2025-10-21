سعر سهم السلام (SIIS) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 21-10-2025

ارتفع سعر سهم شركة القصيم القابضة للاستثمار (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 19.54 ريال، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته المستقبلية، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 19.54 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 21.46 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد