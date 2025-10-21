الاقتصاد

سعر سهم السلام (SIIS) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 21-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-21 00:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة القصيم القابضة للاستثمار (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 19.54 ريال، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته المستقبلية، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 19.54 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 21.46 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

