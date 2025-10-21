سعر سهم الآمار (6014) ينهي على آمال الصعود – توقعات اليوم – 21-10-2024

انخفض سعر سهم شركة الآمار الغذائية (6014) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما ضاعف من الضغط السلبي على حركة السهم والذي أدى به إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينهي بذلك على فرص تعافي السهم على المدى القريب خاصة في حالة ان شهد المزيد من التراجعات في جلسته القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 53.20 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 47.26 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط