السعودية الأولى عربيا والـ13 عالميا في مؤشر القوة الجوية 2025

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيا والـ13 عالميا في مؤشر القوة الجوية العالمي لعام 2025، الصادر عن مجلة CEOWORLD. وحققت المملكة 57.24 نقطة في المؤشر متفوقة على عدد من الدول، منها ألمانيا وإسبانيا وكندا، وغيرها.

وقام التقرير بتقييم قدرات القوات الجوية لـ79 دولة بناءً على معايير عدة، تشمل أعداد الطائرات القتالية والنقل والتدريب، فضلا عن التقدم التكنولوجي ومستويات الجاهزية والتحديث.

أمريكا وروسيا تتصدران

على الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 97 نقطة من 100، تلتها روسيا (94)، ثم الهند (93.5)، والصين (93)، واليابان (91).

وفي عام 2025، سيُحدد صراع الهيمنة الجوية توازن القوى عبر القارات. ومع وصول الإنفاق الدفاعي العالمي إلى رقم قياسي، بلغ 2.44 تريليون دولار أمريكي، تتطور القوات الجوية إلى آلات حرب رقمية، تجمع بين التخفي والذكاء الاصطناعي والضربات الدقيقة والسرعة الفائقة. وفي تطور جيوسياسي دراماتيكي، تجاوزت الهند الصين، لتحتل المركز الثالث عالميًا، ما يُشير إلى تحول جذري في التوازن الجوي في آسيا.

ومنذ فجر الحروب الحديثة، كانت القوة الجوية جوهرة التاج للقوة العسكرية، إذ تُشكل الصراعات، وإستراتيجيات الردع، والنفوذ الدبلوماسي. وفي عام 2025، وفي ظل تصاعد الأزمات في أوكرانيا، وتزايد التقلبات في الشرق الأوسط، وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، والمنافسة الهندية الصينية، برزت القوات الجوية كأداة حاسمة في إدارة شؤون الدولة.

السعودية الأولى عربيا

عربيا، تصدرت السعودية المركز الأول، تلتها مصر (56.05)، ثم الجزائر (56)، والإمارات العربية المتحدة (51)، والأردن (49)، تلته المغرب، والكويت، وقطر، وعُمان. بينما حصلت العراق على 16.23 نقطة، متقدمةً على اليمن (13.17) وسوريا (11.37).

ووفقًا لمجلة CEOWORLD، ارتفع الإنفاق الدفاعي العالمي 6.8% في عام 2023، ليصل إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 2.44 تريليون دولار. وقد ركز جزء كبير من هذا التصعيد على الجيل الجديد من القوة الجوية (المقاتلات الشبحية، والطائرات المسيرة الذاتية التشغيل، وأنظمة القيادة المتكاملة) في ظل إعادة الدول تقييمها لمواقفها الإستراتيجية الرادعة.

القوات الجوية السعودية

تحتل السعودية المرتبة الـ24 بميزان القوة العسكرية العام من أصل 145 دولة، وفي المرتبة الخامسة على الصعيد الإقليمي، ويتكون الدفاع الوطني السعودي من مجموعة من الأصول الجوية والبرية والبحرية، تتضمن نهجًا منظمًا ومتماشيًا مع التوجهات الغربية في قدراتها القتالية، التي تغطي حلولًا هجومية وحلولًا ردعية عامة من خلال مجموعة مختارة من عروض ساحة المعركة.

وتملك القوة الجوية السعودية 917 طائرة، تضم 283 طائرة مقاتلة، منها 81 طائرة هجومية، و49 طائرة نقل عسكرية و202 طائرة تدريب و16 طائرة للمهام الخاصة و22 طائرة تزويد وقود و264 مروحية.