عبد الرحمن أبو زهرة يعلق على مناداة الجمهور بتكريمه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - أعرب الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن امتنانه العميق لمحبة الجمهور واهتمامهم الدائم به، مؤكدًا أن هذه المحبة تمثل بالنسبة له أسمى وأعظم تكريم في حياته، يفوق جميع الجوائز وأشكال التكريم الرسمية التي نالها خلال مشواره الفني الطويل أو يمكن أن ينالها خلال الفترة المتبقية من حياته.

عبدالرحمن أبو زهرة: محبة الناس أعظم تكريم

وكتب عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مؤخرًا نادى الكثيرون بضرورة تكريمي ووصلتني الكثير من الرسائل، ولكنني أحب أن أنوّه أنني وصلت لمرحلة من العمر والقناعة بأن كل أمور الدنيا زائلة، حب الناس بالنسبة لي واهتمامهم بمعرفة أخباري دائمًا هو أكبر وأهم تكريم لشخصي ولتاريخي الفني الطويل، بل وأهم من كل الجوائز والتكريمات.. أشكركم من كل قلبي".

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تعرض مؤخراً لأزمة أثارت الجدل بعدما تم إيقاف صرف معاشه من هيئة المعاشات، وذلك عقب انتشار شائعة عن وفاته. وقد استغاث نجله أحمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدًا أن والده ما زال على قيد الحياة، وأن ما حدث يعد أمرًا لا يليق بمكانته وقيمته الفنية.

أزمة إيقاف المعاش وشائعة الوفاة

وكتب أحمد أبو زهرة موضحاً: "كانت تخرج من حين لآخر إشاعات عن وفاة والدي الفنان، وكنا تعودنا عليها. في البداية كنت أنا وإخوتي نشعر بالضيق ونضطر لنفي هذه الأخبار، لكن مع مرور الوقت اعتدنا الأمر وأصبحنا لا نُبالي. لكن ما لم نتوقعه تمامًا هو أن تقوم هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به بدعوى وفاته، وهذه المرة الأمر صادر عن مؤسسة تابعة للدولة وليس مجرد مواقع صحافة صفراء".

وتابع قائلاً: "أرسلنا ممثلًا عنا إلى هيئة المعاشات للاستفسار عن سبب إيقاف المعاش، فكانت الإجابة الصادمة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بوفاته. ومن أجل التأكد طُلب منا خياران: إما أن يحضر والدي بنفسه إلى الهيئة، أو أن يرسلوا مندوبًا من عندهم لمقابلته شخصيًا للتأكد من أنه ما زال حيًا. وبالطبع رفضنا دخول أي شخص غريب إلى منزلنا واقتحام خصوصيتنا بهذا الشكل، خاصة أن حالته الصحية لا تسمح له بالذهاب بنفسه إلى مقر الهيئة".

ومن جانبها، تابعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف صرف المعاش الخاص بالفنان الكبير، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن سبب التوقف يعود إلى مشكلة تقنية محدودة تم التعامل معها فورًا من قبل الفرق المختصة، موضحة أنه تم بالفعل إعادة صرف المعاش من جديد دون أي عوائق.

رصيد فني كبير ومسيرة حافلة

مشاركاته السينمائية

بصمته في الأداء الصوتي

يمتلك الفنانرصيدًا فنيًا حافلًا على مستوى المسرح والدراما والسينما، حيث ارتبط اسمه بأعمال خالدة رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث قدّمالعديد من المسلسلات الناجحة، من بينها: "الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري، لن أعيش في جلباب أبي" وغيرها من الأعمال الدرامية.أما على شاشة السينما، فقد شارك في عشرات الأفلام المميزة، منها: الحقيبة السوداء، لو كنت رجلاً، امرآتان، بابا أخر من يعلم، الاختيار، الشوارع الخلفية، اعترافات امرأة الجزيرة،، بئر الحرمان، المتوحشة، اللعنة، النوم في العسل، أرض الخوف، ديل السمكة، حب البنات، انت عمري، فصح ملح وداخ، طلق صناعي، الحاسة السابعة، خيال مآتة، تيتة رهيبة وغيرها. من الأفلامإلى جانب أعماله التمثيلية، برعفي الأداء الصوتي وشارك في دبلجة بعض أبرز أفلام ديزني العالمية، حيث أدى شخصية الأسد سكار في النسخة العربية من فيلم الأسد الملك (1994)، كما شارك في فيلم علاء الدين بجزئيه عامي 1992 و1994، بينما كان آخر ظهور على الشاشة في عام 2021، أي منذ أربع سنوات، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية من بينها: هجمة مرتدة، موضوع عائلي، وستات بيت المعادي.

