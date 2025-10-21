نسمة محجوب تطلق أغنية سهرة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أغنية "سهرة" تتميز باستخدام الذكاء الاصطناعي

"UNPLUGGED"‏.. آخر ألبومات نسمة محجوب الغنائية

أطلقت الفنانةأحدث أغانيها "سهرة" عبر منصة الـ"يوتيوب"، في خطوة فنية تجمع بين الأصالة المغربية والابتكار التقني.تمتاز أغنية "سهرة"، التي صاغ كلماتها ليلي بن سالم ولحنها محمد المرابط ووزعها يونس جحفاوي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديو كليب، مما أضاف بُعداً بصرياً مبتكراً يتناسب مع طبيعة الأغنية.وتقدم أغنية "سهرة" لوحة موسيقية تجمع بين الإيقاعات المغربية والعناصر المعاصرة، حيث تغني نسمة محجوب بكلمات تعبر عن الشوق واللقاء، جاءت بعضها كالتالي: "تعالى جنبي جنبي.. على شانك ندير سهرة، وليك نغني نغني.. نعزفلك ناي وجيتاره، تعالى جنبي جنبي.. على شانك ندير سهرة، وليك نغني نغني.. نعزفلك ناي وجيتاره".يأتي إطلاق أغنية "سهرة" بعد وقت قصير من طرحألبومها "UNPLUGGED" الذي ضم مجموعة من أغانيها بأسلوب الأكوستك ‏باستخدام الآلات الوترية والخشبية وهي: "عابر سبيل" و"خصوصاً راجل" و"كل شمس وليها ضل"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "ليالي ‏أوجيني" "حبى ليك"‏.‏قد ترغب في قراءة.. في يوم الحب.. نسمة محجوب تطرح حبيتك (فيديو)