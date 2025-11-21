شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الانخفاض بفعل صعود الدولار وعدم اليقين حول الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد أشهر قليلة من صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية التي هزّت الدولار، بدأت موجة إقدام المستثمرين الأجانب على التحوّط لحماية استثماراتهم في الولايات المتحدة من تراجع العملة تتباطأ بشكل حاد — وهو ما يُعد تصويتًا بالثقة ساعد الدولار على التعافي من أسوأ موجة هبوط يشهدها منذ سنوات.



وعلى الرغم من أن المحللين يؤكدون أن مستويات التحوّط لا تزال أعلى من معدلاتها التاريخية، إلا أن هذا النشاط تراجع عن المستويات التي سجلها مباشرة بعد “يوم التحرير” في 2 أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم تجارية واسعة النطاق.



في ذلك الوقت، تعرّض المستثمرون الأجانب الذين يحملون أصولًا أمريكية لضربة مزدوجة: هبوط الأسهم والسندات، وتراجع حاد في الدولار. فسارع المستثمرون الأكثر سرعة للتحوّط ضد أي انخفاض إضافي في العملة، وكان متوقعًا أن تتسارع الموجة. لكن ما حدث هو العكس — إذ تباطأت، مما سمح للعملة الأمريكية بالاستقرار.



وقال ديفيد لي، رئيس قسم الصرف الأجنبي والأسواق الناشئة لدى نومورا: “المحادثات التي نجريها الآن مع العملاء تشير إلى أن تدفقات التحوّط هذه أقل احتمالًا أن تأتي بالسرعة التي توقّعناها في مايو.”



وقد ارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية — بنحو 4% منذ نهاية يونيو، حين كان يتكبد خسائر قاربت 11% بعد أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أوائل السبعينيات.



وتتوفر بيانات محدودة حول التحوّط، فيعتمد المحللون على أرقام عامة وبيانات يقدمها عدد من البنوك والجهات الحافظة للأصول.



وتُظهر تحليلات بنك BNY — أحد أكبر البنوك الحافظة في العالم — أن عملاءه كانوا في بداية 2025 في مراكز شراء قوية للأصول الأمريكية، ما يعني أنهم لم يتوقعوا مزيدًا من الضعف للدولار ولم يروا حاجة مُلحّة للتحوّط. لكن هذا تغيّر في أبريل، وأصبح التحوّط أعلى من الطبيعي — وإن كان أقل من مستوياته في أواخر 2023 عندما توقّعت الأسواق بدء خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.



وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى BNY: “قصة تنويع الدولار هذا العام تُناقش أكثر مما تُطبّق فعليًا.”



وسجلت مؤسسات حفظ أصول أخرى الصورة نفسها.



تحليل “State Street Markets” لبيانات الأصول تحت الحفظ والإدارة أظهر أنه حتى نهاية أكتوبر، بلغ تحوّط مديري الأسهم الأجانب ضد الدولار 24% — بزيادة 4 نقاط مئوية منذ فبراير، لكنه لا يزال أقل بكثير من نسب التحوّط التي تجاوزت 30% سابقًا. كما أشارت المؤسسة إلى تباطؤ هذا النشاط في الأسابيع الأخيرة.



وتختلف الصورة حسب السوق. فمسح أجرته “ناشيونال أستراليا بنك” لصناديق التقاعد الأسترالية في نوفمبر وجد “عدم وجود تغيير كبير في سلوك التحوّط تجاه الأسهم الأمريكية”.



أما بيانات البنك المركزي الدنماركي، فبيّنت أن التحوّط لدى صناديق التقاعد هناك استقر بعد ارتفاعه عقب أبريل.



وقال وليام ديفيز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في “كولومبيا تريدنيدل”، إن الشركة سارعت في البداية لحماية حيازاتها من الأسهم الأمريكية من تراجع الدولار، لكنها قامت لاحقًا بتقليص بعض هذه التحوّطات، راهنةً على أن العملة لن تتراجع أكثر.

لا تأثير تسلسلي "كرة الثلج"



تؤدي عمليات التحوّط نفسها إلى تحريك العملات — فإضافة حماية ضد تراجع الدولار لمراكز غير مُتحوّطة تتطلب فعليًا بيع العملة الأمريكية، والعكس صحيح.



ويمكن أن تتضخم هذه التحركات عند اقترانها بتغيّرات أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى دوامة قد تدفع الدولار لمزيد من الهبوط.



وقال بول ماكل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي لدى HSBC: “كان هناك اعتقاد في وقت سابق هذا العام بأن تأثير كرة الثلج سيتطوّر، لكنه في النهاية لم يحدث فعليًا.”



وأضاف: “قد يحدث العام المقبل، لكن هذا ليس السيناريو الأساسي لدينا.”



ومع ذلك، قد يكون سلوك المستثمرين في طور التغيّر. فشركة “بلاك روك” تقدّر أن 38% من التدفقات إلى صناديق الأسهم الأمريكية المدرجة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام ذهبت إلى أدوات مُتحوّطة — مقارنة بـ 2% فقط كانت مُتحوّطة في 2024.



التكلفة، الارتباطات، والتعقيدات



التكلفة عنصر مهم أيضًا، وتتأثر بفروقات أسعار الفائدة، مما يفسّر بعض التردد في التحوّط.

يقدّر فان لو، رئيس استراتيجيات حلول الدخل الثابت والعملات لدى “راسل إنفستمنتس”، أن المستثمرين اليابانيين يدفعون نحو 3.7% سنويًا للتحوّط ضد ضعف الدولار — وهي تكلفة كبيرة.



فإذا ظل الدولار/ين مستقرًا طوال العام، سيخسر المستثمر المتحوّط 3.7% مقارنة بنظيره غير المتحوّط.



أما المستثمرون المموّلون باليورو، فتبلغ تكلفة التحوّط لديهم حوالي 2%.



وقال لو: “قاعدتي الأساسية للمستثمرين الأوروبيين هي: إذا كانت التكلفة حول 1% لا يبالون كثيرًا، لكن إذا وصلت إلى 2% تصبح عاملًا مؤثرًا.”



وتلعب الارتباطات بين الأصول دورًا محوريًا. فالدولار عادة يقوى عندما تنخفض الأسهم، ما يمنح المستثمرين الأجانب حماية طبيعية.



لكن هذا لم يحدث في أبريل، مما ساهم في موجة التحوّط. بينما ظل الدولار مستقرًا هذا الشهر رغم هبوط الأسهم مرة أخرى.



تغيير استراتيجيات التحوّط قد يكون معقدًا أيضًا للعديد من المستثمرين الذين يستهدفون التفوق على مؤشرات مرجعية غير متحوّطة.



وتوصي “فيديليتي إنترناشونال” بأن يقوم المستثمرون الأوروبيون برفع تحوّطهم إلى 50% من تعرضهم للدولار تدريجيًا، لكن سلمان أحمد، رئيس وحدة الاقتصاد الكلّي وتخصيص الأصول الاستراتيجي، يقول إن هذه العملية “معقدة للغاية” وقد تتطلب تغييرات في الحوكمة والمؤشرات المرجعية.



وإذا تحرّكت أسعار الفائدة ضد الدولار وبدأ في التراجع من جديد، وأصبحت التحوّطات أرخص، فقد يزداد الضغط لتغيير السياسات.



وقال ديفيد لي من نومورا: “لا يزال هناك الكثير من الإمكانيات لتحوّط الاستثمارات المقومة بالدولار… لكن ما إذا كان ذلك سيحدث وبأي سرعة — هذا سؤال مفتوح.” “وهذا ما يحاول سوق الصرف الأجنبي فهمه الآن.”