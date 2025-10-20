محمد فوزي.. المطرب صاحب النصيب الأكبر كممثل في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - يُعَدُّ الفنان محمد فوزي واحداً من أكبر القامات الفنية في مصر والوطن العربي، تنوعت إسهاماته خلال مسيرته الفنية ما بين الموسيقى والسينما سواء بالغناء أو التمثيل، كما أنه لحَّن للعديد من المُطربين، حقق من خلالها نجاحاً كبيراً ليُصبح بذلك نموذجاً للفنان الحقيقي.

وبذكرى وفاة محمد فوزي التي توافق اليوم 20 من أكتوبر؛ نستعرض لكم نجاحه في التمثيل في السينما بشكلٍ خاص، حيث يُعَدُّ أكثر مطرب شارك ببطولة أفلام خلال مسيرته الفنية، وأيضاً أبرز أفلامه السينمائية.

محمد فوزي والنجاح بمجال التمثيل على مدار سنوات

خلال مسيرته مع التمثيل في السينما التي بدأها منذ نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات بالمُشاركة بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام، نجح محمد فوزي في أن يكون من أشهر المُطربين الذين حققوا نجاحاً في التمثيل، وصاحب الرصيد الأكبر بين المطربين بـ36 فيلماً سينمائياً على مدار عشرين عاماً.

في عام 1946، قدم أولى بطولاته بالسينما المصرية من خلال فيلم "مجد ودموع" من إخراج أحمد بدرخان، وشاركه ببطولته الفنانة نور الهُدى وعدد كبير من الفنانين نجوم تلك الفترة في السينما المصرية.

وكان الفنان محمد فوزي مُحباً وعاشقاً للسينما بشكلٍ حقيقي، حيث لم تقتصر مُساهماته في السينما على التمثيل والغناء والموسيقى فقط، ولكنه أنتج أيضاً 20 فيلماً سينمائياً، كما أنه خاض تجربة التأليف لثلاثة أفلام سينمائية، وقد نجح في أن يكون واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية.

أبرز الأفلام السينمائية التي قدمها محمد فوزي

على الرغم من مرور سنوات عديدة على إنتاج الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان محمد فوزي؛ فإنها ظلت مُحققة نجاحاً مُستمراً لدى الجمهور حتى الآن ومن أبرزها:

فيلم كل دقة في قلبي

آخر الأفلام السينمائية التي جسد بطولتها الفنان محمد فوزي، وتم عرضه عام 1959، وجاء الفيلم من إخراج أحمد ضياء الدين وشاركت ببطولته سامية جمال ووداد حمدي وأحمد فؤاد.

وتبدأ أحداث الفيلم حينما تصدم الراقصة "سهير" الراقصة مُدرس موسيقى يُدعى "فتحي" بسيارتها، وتتكفل بعلاجه حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، وتنقله للإقامة بمنزلها وتنشأ بينهما قصة حب، إلا أن هناك من يتربص لذلك الحب.

فيلم بنات حواء

يُعَدُّ واحداً من أبرز الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان محمد فوزي خلال مشواره السينمائي، وقد تم عرض الفيلم عام 1954 وجاء من إخراج نيازي مصطفى، وشاركت في بطولته مديحة يسري، وشادية، وإسماعيل ياسين.

ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "عصمت" صاحبة محلات أزياء ومضربة عن الزواج، حتى تُقرر تأسيس جمعية لمناهضة الرجل، وانضم للجمعية عدد من النساء، وفي أثناء ذهابها لحضور أحد اجتماعات الجمعية صدمت بسيارتها راكب دراجة رساماً يُدعى وحيد فتحي الذي كان يحمل لوحة فنية ليشترك بها فى المعرض الفني، إلا أن اللوحة تمزقت، ويتعرف إليها "وحيد" عن قرب، ويبدأ في مطاردتها بشتى الطرق بعد أن أحبها، وتتوالى أحداث الفيلم.

فيلم فاعل خير

وفي عام 1953 يتعاون الفنان محمد فوزي مع المُخرج حلمي رفلة من خلال فيلم "فاعل خير" الذي جسد بطولته أمام كل من صباح، وإسماعيل ياسين، وعبد الغني قمر، وزينات علوي.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب فقير ذي صوت شجي وموهبة موسيقية هائلة يُدعى خيري مدبولي، ويقع في حب "سهير" الثرية، إلا أن والدها يرفض زواجهما، ويحاول "خيري" أن يسير في الطريق الذي يحقق له المجد والمال.

فيلم الآنسة ماما

يُعَدُّ فيلم "الآنسة ماما" من أبرز الأفلام الكوميدية التي جسد بطولتها الفنان محمد فوزي وشاركت بالبطولة أمامه صباح، وسليمان نجيب، وإسماعيل ياسين، وزينات صدقي، وجاء الفيلم من إخراج حلمي رفلة.

ودارت أحداث الفيلم حول فتاة مُحبة للغناء، ومُعجبة بالمطرب المشهور "منير" الذي يُعِدُّ أوبريت غنائي جديداً، ويقرر عمل مسابقة ليختار مطربة جديدة لتؤدي أمامه في الأوبريت، وتتقدم الفتاة وتفوز، ومن أجل إثارة غيرة "منير" تتفق مع والده على أن يدعيا أنهما متفقان على الزواج.

فيلم العقل في إجازة

عام 1947 تم عرض فيلم "العقل في إجازة" الذي جسد بطولته الفنان محمد فوزي، ويُعَدُّ أول تجاربه في الإنتاج السينمائي، وجاء الفيلم من بطولة: ليلى فوزي، وعلوية جميل، وشادية، وجاء الفيلم من إخراج حلمي رفلة.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب ثري يلتقي فتاة أرستقراطية ويحبها، ولكنه يدعي أنه يعمل سائقاً كي يحصل على وظيفة لدى أسرتها، فيجد أنها مخطوبة لشاب محتال يوهمها أنه ثري طمعاً في أموالها، وأنها في الحقيقة تحاول إنقاذ أهلها من الإفلاس، وتتصاعد أحداث الفيلم.

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان محمد فوزي في مثل هذا اليوم 20 من أكتوبر عام 1966 عن عمرٍ ناهز الـ48 عاماً، عقب مسيرة فنية امتدت لما يُقارب الثلاثين عاماً، نجح من خلالها في أن يُصبح واحداً من كبار نجوم السينما ومن مُجددي الموسيقى العربية من خلال أغانيه وألحانه التي ظلت حاضرةً في قلوب الجمهور حتى يومنا هذا.

