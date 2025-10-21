أمينة خليل تكشف لأول مرة تفاصيل قصة حبها وزواجها: كل تأخيرة فيها خيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 01:06 صباحاً - في أول ظهور تلفزيوني لها بعد زفافها، فتحت الفنانة أمينة خليل قلبها لجمهورها وكشفت عن تفاصيل قصة حبها وزواجها من المصور أحمد زعتر، لتتحدث بصراحة عن بداية العلاقة، وكيف تطورت من صداقة إلى ارتباط رسمي اتسم بالتفاهم والاحترام، كما فتحت قلبها للحديث عن حياتها الزوجية بعد مرور أربعة أشهر على الزواج، وقرارها الابتعاد عن الموسم الرمضاني المقبل للتفرغ للسينما، واستعادت في الوقت نفسه ذكرياتها الأولى في عالم الفن مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وتجربتها المؤثرة في مسلسل «لام شمسية» الذي ترك فيها أثرًا نفسيًا عميقًا.

وخلال لقائها ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، استهلت أمينة خليل حديثها بالتعبير عن سعادتها بالحياة الزوجية الجديدة، مؤكدة أن مرور أربعة أشهر على زواجها يسير بشكل طيب رغم انشغالاتها الفنية، وقالت: «الأمور ماشية كويس الحمد لله، لكن لسه بنحاول نستقر بعد فترة مليانة أحداث ومهرجانات».

وأضافت أنها تتطلع إلى مرحلة أكثر هدوءًا بعد انتهاء موسم المهرجانات، موضحة: «من وقت الجواز حصلت أحداث كتير، بنخرج من حاجة لحاجة، ولسه مش لاحقين نستقر. بعد ما نخلص مهرجاني الجونة والقاهرة، هنقعد شوية ونستقر في البيت».

احتفالان بالزفاف بين مصر واليونان: أحمد ما اختارش الأضواء اللي أنا فيها، لكنه اختارني أنا

وعن سبب إقامتها حفلين للزفاف، أحدهما في مصر والآخر في اليونان، قالت أمينة إنها أرادت أن تجمع بين الفرح العائلي في وطنها والاحتفال الخاص مع زوجها بعيدًا عن الأضواء: «حرصت على الاحتفال في مصر وسط عائلتي وأصدقائي المقربين، وفي اليونان عملنا احتفال تاني احترامًا لخصوصية أحمد، لأنه ما اختارش الأضواء اللي أنا فيها، لكنه اختارني أنا، فكنت حابة أعمل إيفنت صغير لأصحابنا من غير كاميرات ولا أضواء».

وأوضحت أن زواجها جاء بعد نضوج وتجربة إنسانية عميقة، قائلة:«اتأخرت شوية في الزواج مقارنة بصديقاتي، وكان في مرات النصيب مكنش مكتوب، لكن ربنا كتب لي النصيب مع أحمد زعتر. ولما وصلت للحظة اللي مابقاش فيها صراع بين القلب والعقل، عرفت إني ماشية في الطريق الصح».

من زمالة العمل إلى الارتباط: اشتغلنا مع بعض زمان

تحدثت أمينة عن بداية العلاقة التي ربطتها بزوجها أحمد زعتر قائلة: «اشتغلنا مع بعض زمان مرة، وبعدها فضلت بينا صداقة. وبعد فترة، اتكلمنا في التليفون وفضلنا نحكي لحد ما الموضوع اتطور واتكلل بالجواز».

وأضافت: «اشتغلنا مع بعض زمان، وبعدها كملنا في صداقة واتكلمنا كتير، ولما وصلنا لمرحلة مافيش فيها صراع بين القلب والعقل، حسّيت إني في الطريق الصح واتجوزنا».

وأشارت إلى أن معاييرها في اختيار شريك الحياة تغيّرت مع مرور السنوات، مؤكدة أن النضج يجعل الإنسان يبحث عن «التفاهم وطريقة التفكير والأمان» أكثر من المظاهر، مضيفة: «الواحد لما بيكبر بيكتشف إنه بيتجوز عيلة مش شخص بس، وده لقيته مع أحمد».

وتابعت: «لما الواحد بيكبر، بيبص للحياة بشكل مختلف، وأولوياته بتتغير عن لما كان عنده 24 أو 25 سنة. بقيت شايفة إن التفاهم وطريقة التفكير والنقاش وإن الشخص يكون صديقي قبل أي حاجة، دي كلها حاجات مهمة. والأمان النفسي كمان. وأنا صغيرة مكنتش بفكر بالطريقة دي».

وأضافت: «كمان الواحد لما بيكبر، بيكتشف إنه بيتجوز عيلة مش شخص بس، ولازم يكون في توافق اجتماعي بين العيلتين. الحمد لله لقيت ده كله مع أحمد».

الدعم المتبادل في الحياة والعمل: أحمد بيحترم شغلي ومواعيدي

عبّرت أمينة خليل عن تقديرها الكبير لدعم زوجها لمسيرتها الفنية، لافتة إلى أنه رغم عمله في مجال التصوير وليس التمثيل، إلا أنه يدرك طبيعة الوسط الفني ويقدّر ضغوطه، قائلة: «أحمد بيحترم شغلي ومواعيدي، ومش بيتضايق من الأضواء اللي حواليا، بالعكس بيدعمني وبيشجعني».

وأضافت مازحة: «أي صورة بنزلها لازم آخد منه الموافقة الأول، هو شخص متفاهم جدًا وبيحب يشوفني في أحسن نجاح».

وأوضحت أن تفهمه لطبيعة عملها يخفف عنها كثيرًا من الضغوط النفسية، قائلة: «هو فاهم جدًا إن شغلي ساعات بيحتاج تركيز وساعات تعب وساعات غياب، وده مش أي حد يستوعبه. لكن أحمد شخص متفهم جدًا، وده بيدعمني وبيخليني أطلع أحسن ما عندي».

وتابعت: «هو مش من الناس اللي بتحب الأضواء، بالعكس شخص هادي وقليل الكلام وراسي جدًا، لكن الأضواء عليّا مش بتزعجه، وبيشجعني جدًا، وباخد رأيه في حاجات كتير».

ذكرياتها مع يوسف شاهين: من «كومبارس صغيرة» إلى شغف السينما

تحدثت أمينة خليل عن أول تجربة لها داخل موقع تصوير في مصر، والتي كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمه «الإسكندرية نيويورك»، قائلة: «أول مرة اشتغلت ودخلت لوكيشن تصوير في مصر كانت في لوكيشن المخرج الكبير يوسف شاهين، في فيلم "الإسكندرية نيويورك".»

وأضافت: «أنا كنت كومبارس في الفيلم ده، وكنت صغيرة جدًا، عندي حوالي 15 سنة، وكانت دي أول مرة أدخل فيها لوكيشن تصوير في مصر. قبلها كنت صورت فيلم وأنا أصغر شوية، في ألمانيا، وكان عندي 12 سنة».

واستعادت ذكرياتها قائلة: «فاكرة إن الإحساس كان فيه رهبة فظيعة، وكنت خايفة جدًا وصغيرة، عمالة أتفرج على الناس ومش فاهمة حاجة، ومنبهرة جدًا. ولما كان يدخل يوسف شاهين اللوكيشن، الكل كان بيسكت، لأنه لما يتكلم محدش يقدر يتنفس، صمت تام... ودي لحظة مش ممكن أنساها طول حياتي».

تأثير «لام شمسية» النفسي: فضلت شهر بحاول أرجع لنفسي

وعن مشاركتها في مسلسل «لام شمسية» الذي عُرض في رمضان الماضي، كشفت أمينة عن التأثير النفسي الكبير الذي تركه الدور عليها قائلة: «المسلسل أثر فيّ جدًا، ولأول مرة أحس بكمية التأثير اللي عملها فيَّ دور، وهو أكتر دور صعب عملته في حياتي كلها».

وأضافت: «فاكرة آخر يوم تصوير، بعد ما خلصنا ورجعت البيت، حصل لي إحساس غريب جدًا. بصيت في المرايا، وللحظة مكنتش عارفة أمينة راحت فين، وفضلت شهر بحاول أرجع لنفسي، وأفكرني بالحاجات اللي بحبها، وبدأت أعمل ديتوكس جسدي وعاطفي وكل حاجة، وأقعد وقت طويل مع أهلي علشان أحس بالأمان وسطهم، وكنت محتاجة أفرغ كل طاقة المسلسل اللي شلتها، لأنها كانت طاقة شخصية (نيلي) مش طاقتي أنا».

واختتمت مازحة: «كان لازم أخرج بسرعة علشان أتجوز!».

قرار الابتعاد عن دراما رمضان 2026: سأتفرغ أكتر للسينما

كشفت أمينة خليل عن قرارها بعدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، موضحة رغبتها في التركيز على السينما في هذه المرحلة من حياتها، وقالت: «مش هشتغل في السباق الرمضاني للدراما علشان أتفرغ أكتر للسينما، خصوصًا إن عندي ثلاثة أفلام شغالة فيهم حاليًا».

واختتمت الفنانة أمينة خليل حديثها بكلمات عكست نضجها الإنساني ونظرتها المتصالحة للحياة، قائلة: «المعادلة أخدت وقت، لكن فعلاً كل تأخيرة فيها خيرة، وربنا كتب لي الخير في التوقيت المناسب ومع الشخص المناسب».

زفاف أمينة خليل على أحمد زعتر

جدير بالذكر أن أمينة خليل احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم 30 مايو الماضي في حفل مبهج بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبات فى مصر، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن. ولم تكتفِ أمينة بذلك، بل أقامت حفل زفاف ثانياً في اليونان بحضور عائلتها وأصدقائها الفنانين.

الأمومة الحلم الأكبر في حياة أمينة

زواج الفنانة أمينة خليل من المصور أحمد زعتر مثَّل تحقيقاً لأحد أبرز أحلامها، وهو تكوين أسرة، وهو الحلم الذي تحدثت عنه مراراً في لقاءات تلفزيونية سابقة، مؤكدة أنها كانت تنتظر نصيبها بصبر. ولم يكن الزواج وحده على قائمة أمنياتها، بل كشفت أيضاً عن رغبتها الكبيرة في الإنجاب؛ حيث ترى أن الأمومة هي حلمها الأهم في الحياة.

كانت أمينة خليل قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى الزواج في سن مبكرة؛ حتى تنجب وتقلل الفارق العمري بينها وبين أبنائها، كما أكدت في حوار سابق مع الإعلامية إنجي علي أن الأمومة تمثل لها الحلم الأكبر، قائلة إنها ترغب أن تصبح زوجة وأمّاً، معتبرة أن حياتها العائلية لا تتعارض مع حبها الكبير للفن. وأضافت أنها حين تُرزق بطفل ستضع كامل تركيزها في تربيته، حتى وإن تطلب الأمر الابتعاد مؤقتاً عن العمل الفني.

