سعر سهم نايس ون (4193) يشهد زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 21-10-2025

تقدم قليلاً سعر سهم بنك الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 13.00 ريال، حيث يتحرك السهم بنطاق عرضي ضيق يهدف من خلاله اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 13.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 13.93 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد