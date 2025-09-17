تابع الان خبر السياحة السعودية تواصل إنجازاتها بالتزامن مع اليوم الوطني 95 وتعزز مكانتها كمركز جذب عالمي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تواصل السياحة السعودية تسجيل قفزات نوعية تجعل المملكة إحدى أهم الوجهات الإقليمية والعالمية، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ95. ويأتي هذا النمو المتسارع انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت السياحة في صدارة أولوياتها، عبر تطوير البنية التحتية، واستقطاب الاستثمارات الكبرى، وإطلاق مشروعات رائدة مثل “القدية” و”نيوم” و”البحر الأحمر”، بجانب التوسع في تنظيم الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

وكشفت تقارير وزارة السياحة أن المملكة استقبلت خلال الربع الأول من 2025 نحو 9.6 مليون سائح دولي، بزيادة 2% عن العام السابق، فيما قفز الإنفاق السياحي إلى 52 مليار ريال بارتفاع نسبته 14% سنويًا. وأوضح التقرير أن متوسط إقامة السائح بلغ خمس ليالٍ، حيث جاءت الرحلات الدينية في المقدمة بنسبة 66%، تلتها رحلات الترفيه والعطلات بـ24%، فيما توزعت بقية النسب بين الزيارات العائلية ورحلات الأعمال.

وتصدرت مكة المكرمة الوجهات الأكثر جذبًا بواقع 6.9 مليون زائر، تلتها المدينة المنورة بـ2.3 مليون، ثم المنطقة الشرقية والرياض، بينما حققت منطقة الجوف 200 ألف زائر. وعلى صعيد الدول المصدرة للسياحة، جاءت مصر أولًا بـ1.1 مليون سائح، تلتها باكستان بـ800 ألف، ثم الكويت والبحرين وإندونيسيا بنحو 600 ألف لكل منها.

وأشاد صندوق النقد الدولي العام الماضي بإنجازات المملكة في مجال السياحة، مؤكدًا أن هذا القطاع بات ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي ورافدًا مهمًا للناتج المحلي، بعد أن حقق أرقامًا قياسية في أعداد الزوار، حجم الإنفاق، وتوفير الوظائف.

وبفضل موقعها الاستراتيجي وإطلالتها على البحر الأحمر وسواحل خلابة تضم أكثر من 1300 جزيرة، أصبحت المملكة وجهة واعدة للسياحة البحرية، في حين تستقطب المواقع التاريخية مثل مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية ملايين المهتمين بالسياحة التراثية. كما ساهمت الفعاليات الضخمة التي تنظمها “مواسم السعودية” والهيئة العامة للترفيه في تعزيز الحضور الدولي، عبر استقطاب أبرز النجوم والفعاليات الفنية والرياضية العالمية.

وتستمر المملكة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية، الشواطئ، والوجهات الجبلية والصحراوية، لتقدم مزيجًا فريدًا من التجارب السياحية التي تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة، مما رسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية.